Rendas das casas baixam em Lisboa

A quebra na tendência aconteceu no último trimestre de 2019.



Desde 2016 que o preço de alugar uma casa registava uma subida constante.



Esta queda de 1,4 por cento (%) que consta do Índice de Rendas Residenciais, pode ser um sinal, como conta a jornalista Rosa Azevedo, de que o mercado está a estabilizar.



As rendas em Lisboa registam a primeira queda desde 2016, ao contrário do que acontece no Porto e no resto do país, como revela esta quarta-feira o jornal Público.



Nesta altura é nos concelhos em redor das duas maiores cidades que se verificam aumentos mais significativos na hora de alugar uma casa.



Na terça-feira o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, apontou o acesso à habitação e os baixos salários de trabalhadores qualificados, como os dois problemas mais sérios em Portugal.