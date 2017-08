Rendas de casa aumentam um por cento em 2018

As rendas de casa vão subir 1,08 por cento no próximo ano, como conta a jornalista Arlinda Brandão, atenta às notícias já divulgadas.



Os exemplos são variados, por exemplo, para uma habitação com uma renda mensal de 500 euros, a atualização que terá efeitos no próximo ano, deverá representar um aumento de 5,4 euros.



Os números só serão oficiais no próximo mês, quando o INE tornar público o valor da inflação na habitação no mês de agosto, o indicador que serve de referência para a atualização das rendas pós 1990.



Quanto às rendas anteriores a 1990 a subida abrange todos os contratos, à exceção de rendas já renegociadas em que os inquilinos invocaram uma carência económica, dos deficientes ou das pessoas com mais de 65 anos que têm um período de proteção de oito anos.