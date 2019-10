Rendas de casa excedem esforço das famílias

É uma taxa de esforço bem acima do recomendado. A renda da casa leva metade do rendimento das famílias residentes na Grande Lisboa.

A conclusão é de um estudo da Universidade Nova, divulgado esta segunda-feira no jornal Público, que alerta para as consequências da explosão dos preços na habitação.



O custo de uma casa, conta a jornalista Rosa Azevedo, pode representar 60 por cento do orçamento familiar na capital.



A subida do preço do metro quadrado representa um sufoco financeiro cada vez maior para as famílias, que já gastam metade do que ganham, só na renda da casa.