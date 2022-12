Rendas EDP. Manuel Pinho e Ricardo Salgado acusados de corrupção e branqueamento

(em atualização)







Em comunicado, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal adianta que o antigo ministro, Manuel Pinho, é acusado e corrupção passiva, branqueamento e fraude fiscal. A mulher, Alexandra Pinho, é acusada de branqueamento e fraude fiscal.







Já o ex-banqueiro Ricardo Salgado é acusado de corrupção ativa e branqueamento.







Os procuradores defendem que Manuel Pinho, ex-ministro da Economia, recebeu subornos de Ricardo Salgado para favorecer os interesses do Grupo Espirito Santo.







"De acordo com a acusação, Manuel Pinho, enquanto ministro da Economia e, depois, como responsável pela candidatura de Portugal à organização da RYDER CUP, uma competição de golf, atuou, em detrimento do interesse público, na prossecução de interesses particulares do Grupo Espírito Santo (GES)/Banco Espírito Santo (BES) e de Ricardo Salgado", adianta o DCIAP.





Acrescenta a acusação que, desse modo, "Manuel Pinho beneficiou projetos do GES/BES ou por estes financiados, designadamente projetos PIN (Potencial Interesse Nacional) como os das Herdades da Comporta e do Pinheirinho".





A mulher do antigo governante, Alexandra Pinho, também foi acusada de branqueamento de capitais. De acordo com a acusação,





"A arguida tinha conhecimento desse acordo e foi dele beneficiária, recebendo nas suas contas bancárias elevadas quantias pecuniárias que teriam como destinatário final o marido", aponta ainda a acusação.







A defesa do antigo ministro Manuel Pinha tinha apresentado um pedido de libertação imediata da prisão domiciliária.

Por outro lado, o Ministério Publico entende que a data limite era esta quinta-feira e que por isso foi cumprida.