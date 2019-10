Rendas em Lisboa registaram elevados aumentos nos últimos 3 anos

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Um estudo da Universidade Nova revela que o peso da renda da casa no orçamento das famílias da grande Lisboa aumentou de forma significativa nos últimos três anos.

O custo com a habitação representa agora mais de metade dos rendimentos dos arrendatários.



Ouvido pela Antena 1, o geógrafo Gonçalo Antunes, um dos autores desta análise, confirma esta subida dos custos e destaca que a taxa de esforço recomendada a nível internacional está nos 35 por cento, um valor claramente ultrapassado, na grande Lisboa, com as rendas.



O retrato do estudo foi realizado nos municípios de Lisboa, Amadora ou Oeiras.