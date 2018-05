Renovação de condutas de água está atrasada

Chegou a estar anunciado para abril mas só em junho ou talvez julho é que vai arrancar.



Há municípios que desperdiçam metade da água por causa do mau estado das condutas.



João Matos Fernandes, o ministro do ambiente, reconheceu na Antena 1 que o processo não andou com a celeridade desejada.



Numa análise aos dados oficiais da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos fica a saber-se que cada vez há mais desperdício de água por causa do mau estado das condutas, como conta a jornalista Rita Fernandes.





Com estes dados na mão é possível conhecer alguns dos melhores e dos piores exemplos.Aguiar da Beira é dos piores casos, como revela a jornalista Fátima Pinto.