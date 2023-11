Reorganização total das urgências pode ser inevitável, alertam administradores hospitalares

João Marques - RTP

Xavier Barreto sublinha que há doentes que simplesmente não podem esperar, como é o caso dos doentes da Via Verde Coronária.



A situação das duas últimas semanas vai repetir-se nos próximos dias. Dezenas de urgências de norte a sul do País vão estar condicionadas, ou até mesmo encerradas, devido à falta de médicos para completar as escalas.



A Direção-Executiva do Serviço Nacional de Saúde divulgou, esta manhã, o Plano de Reorganização da Rede, lembrando que as pessoas devem contactar a Linha de Saúde 24 antes de se deslocarem ao hospital.



A Direção-Executiva recorda, também, que muitas situações podem e devem ser observadas nos centros de saúde.



Numa altura em que quase 40 urgências de norte a sul estão a trabalhar com muitas limitações, devido à recusa dos clínicos em fazer mais horas extraordinárias, o presidente da Associação Portuguesa de Bioética pede bom senso.



Rui Nunes defende que os médicos têm o dever de assegurar a reabertura das seis vias verdes coronárias que não estão a funcionar.



Presente na iniciativa de hoje, no Porto, esteve também o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, que não quis, no entanto, responder às perguntas dos jornalistas.



A reunião de ontem no Ministério da Saúde voltou a acabar sem entendimento.



Ficou agendado um novo encontro para terça-feira... mas as expectativas de ambas as partes são cada vez mais reduzidas.