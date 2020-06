Repatriamento de 184 portugueses retidos na Venezuela marcado para a madrugada

A viagem será feita num avião de uma companhia aérea portuguesa.



No voo podem vir mais 183 pessoas com residência oficial em países da União Europeia. O avião de repatriamento vai fazer a viagem na próxima madrugada.



A Venezuela está desde o dia 13 de março em estado de alerta e os voos neste pais continuam com muitas restrições.