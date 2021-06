Reportadas cerca de 6700 suspeitas de reações adversas a vacinas em Portugal

Segundo o relatório da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, até ao fim de maio foram reportadas 6695 reações adversas, a maioria - 68,3 por cento - relativa à vacina da Pfizer/BioNtech, com 4782 casos. Seguiram-se as vacinas da AstraZeneca, com 1509, da Moderna, com 387, e da Janssen, de toma única, com 17 casos.

O Infarmed assinala que "a notificação no âmbito do Sistema Nacional de Farmacovigilância não pressupõe necessariamente a existência de uma relação causal com a vacina administrada", acrescentando que a vacinação constitui "a intervenção de saúde pública mais efetiva para reduzir o número de casos de doença grave e morte originados por esta pandemia".

Óbitos

Em 5.790.080 doses administradas, o Infarmed teve registo de 44 notificações de casos de morte em idosos com outras comorbilidades. Não ficou demonstrada a relação causal.

"Os casos de morte ocorreram em pessoas com uma mediana de idades de 81 anos e não pressupõem necessariamente a existência de uma relação causal com a vacina administrada, uma vez que podem também decorrer dos padrões normais de morbilidade e mortalidade da população portuguesa", escreve a estrutura.

O Infarmed recorda que a maioria das reações adversas se enquadra "no perfil reatogénico comum de qualquer vacina" e que grande parte destas reações se resolve "em poucas horas ou dias, sem necessidade de intervenção médica, e não deixando sequelas".

Das reações registadas, 3957 dizem respeito a casos não graves (59,1 por cento) e 2738 a casos graves (40,9).

A maior parte das reações notificadas ao Infarmed ocorreu em mulheres (4,712) e, por faixas etárias, entre os 30 e os 49 anos.

As dez reações mais notificadas referem-se a casos de reação no local de injeção (3250), dores musculares ou nas articulações (3007), dores de cabeça (1964), febre (1800), astenia, fraqueza ou fadiga (1123), náuseas (773), tremores (687), alterações/aumento dos gânglios (569), eritema/eczema ou erupção (481) e parestesias (400).





c/ Lusa