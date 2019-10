Reportagem da RTP "Farmácias Inovadoras" vence Prémio João Cordeiro

A RTP venceu o Prémio João Cordeiro, da Associação Nacional de Farmácias, na categoria Comunicação Social.

A reportagem "Farmácias Inovadoras" foi a escolhida pelo júri pelo destaque dado a projetos pioneiros de saúde pública.



O trabalho mostra as mais-valias do despiste da necessidade de antibióticos. E evidencia a dispensa personalizada de fármacos a pessoas que tomam muitos medicamentos.



A reportagem, exibida a 3 de março, é da autoria da jornalista Paula Rebelo, com imagem de Pedro Miguel Gomes e edição de Marcelo Sá Carvalho.