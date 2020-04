Reportagem RTP no hospital de referência para crianças com Covid-19

O Hospital Dona Estefânia é a unidade de referência para a crianças com Covid-19. Por lá já passaram 43 menores infetados e há nesta altura sete crianças internadas. A Mariana Flor e o repórter de imagem Mário Piteira visitaram a área do hospital dedicada em exclusivo a doentes com o novo coronavírus.