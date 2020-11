Reportagem RTP nos cuidados intensivos do Hospital de São João

A assistência programada a doentes não Covid está a ser posta em causa devido ao recorde de internamentos relacionados com o novo coronavírus. Os hospitais estão a criar novas unidades e enfermarias, mas as vagas são poucas para tanta procura. O São João abriu já a terceira UCI totalmente Covid com a adaptação da cirurgia geral. A RTP acompanhou um turno nesta unidade, onde os profissionais assumem a preocupação com a rapidez e dimensão desta segunda vaga.