A reportagem "Quebra Cabeças", de Filipa Simas e Carlos Oliveira, ficou no primeiro lugar na edição de 2023 do prémio promovido pela Fundação Grünenthal, com o apoio da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor. O segundo lugar foi para "Um no meio de muitos", de Ana Luísa Rodrigues, Joana Gonçalves Almeida e Carlos Felgueiras e Sousa.