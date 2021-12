Reposta circulação ferroviária entre Beja e Alvito após acidente

O trânsito tinha sido cortado cerca das 19:00 de quarta-feira, depois de um veículo ligeiro de mercadorias ter sido abalroado por uma automotora perto de Alvito, no distrito de Beja, numa passagem de nível sem guarda, ao quilómetro 128 da Linha do Alentejo.

Os trabalhos de remoção do veículo e da automotora envolvidos no acidente terminaram durante a madrugada e a circulação ferroviária entre Beja e Alvito foi reposta às 05:00 de hoje, indicou hoje à agência Lusa fonte da empresa Infraestruturas de Portugal.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, a vítima mortal do acidente é um homem com cerca de 80 anos, que era o único ocupante do veículo ligeiro de mercadorias abalroado pela automotora.

O alerta para o acidente tinha sido dado às autoridades às 18:55 e o óbito do homem foi declarado no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.

Nenhum dos nove passageiros da automotora ficou ferido e todos foram transportados pelos bombeiros de Alvito para Cuba e Beja, segundo fontes da GNR e do CDOS.

As operações de socorro mobilizaram 19 operacionais, apoiados por oito viaturas, dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR.