Representantes do Alojamento Local voltam ao protesto

Nuno Trigo, da associação do alojamento local em Portugal, não consegue encontrar medidas positivas e diz que todas são lesivas do setor.O Alojamento Local vai passar a pagar uma contribuição extraordinária. Os registos de Alojamento Local passam a ser revistos periodicamente - primeiro em 2030 e depois de 5 em 5 anos. Os condóminos de um prédio podem opor-se a novos alojamentos locais.Por isso o protesto volta hoje à rua, em frente à Assembleia da República quando os deputados estiverem a votar a lei.As organizações do alojamento local temem que o setor seja destruído, com grande impacto sobre o turismo e a economia do país.