Repressão na Bielorrússia não persegue apenas jornalistas

Foto: Reuters

As prisões estão cheias de opositores ao regime. Basta, por exemplo, vestir vermelho e branco para correr o risco de passar alguns dias numa cela. São as cores de uma bandeira, que foi banida no país e que representa a liberdade, já que remete para o período da história, em que a Bielorrússia se tornou independente da União Soviética. A jornalista Inês Martins falou com um ativista bielorrusso que chegou a ser torturado. Tem 26 anos e está agora exilado na Ucrânia.