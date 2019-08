Requisição Civil pode ser impugnada judicialmente

Carlos Barria - Reuters

Na leitura do constitucionalista se for provado que a requisição é desproporcionada, pondo em causa o direito fundamental dos trabalhadores que é greve, esta tem de ser retirada.



O problema que se coloca é saber qual é a dimensão da requisição civil, e se está de acordo com a legislação, refere o Bacelar Gouveia.



Existe ainda um risco na implementação de uma requisição civil, que surge caso os serviços mínimos sejam cumpridos.



Caso contrário qualquer requisição civil imposta antecipadamente não fará sentido e é de alguma maneira “inconstitucional”.