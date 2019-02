Partilhar o artigo Requisição vai vigorar "até ao final do período para o qual existe um pré-aviso de greve", afirma SE da Presidência Imprimir o artigo Requisição vai vigorar "até ao final do período para o qual existe um pré-aviso de greve", afirma SE da Presidência Enviar por email o artigo Requisição vai vigorar "até ao final do período para o qual existe um pré-aviso de greve", afirma SE da Presidência Aumentar a fonte do artigo Requisição vai vigorar "até ao final do período para o qual existe um pré-aviso de greve", afirma SE da Presidência Diminuir a fonte do artigo Requisição vai vigorar "até ao final do período para o qual existe um pré-aviso de greve", afirma SE da Presidência Ouvir o artigo Requisição vai vigorar "até ao final do período para o qual existe um pré-aviso de greve", afirma SE da Presidência