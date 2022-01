Reservas em baixo. Autoridades apelam à dádiva imediata de sangue

O Instituto recorda que este é um momento particularmente exigente para a manutenção das reservas em níveis estáveis.





A evolução da pandemia de covid-19 e o elevado número de contágios e isolamentos nas últimas semanas estão a causar dificuldades acrescidas.





As habituais infeções respiratórias nesta altura do ano também têm contribuído para uma redução do afluxo de pessoas candidatas à dádiva de sangue. Algumas sessões de colheita foram adiadas.





O Instituto sublinha que é muito importante o reforço imediato das dádivas de sangue para dar resposta às necessidades de muitos doentes.



O momento da pandemia com muitos casos tem impedido e adiado colheitas, como adianta a presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, Maria Antónia Escoval.