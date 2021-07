Resgatado com vida trabalhador soterrado por queda de prédio em Lisboa

Estava com outro funcionário a trabalhar numa obra de recuperação de um prédio antigo na Rua da Fábrica Carp, em Belém.



Parte da estrutura desabou e um dos trabalhadores, um homem com cerca de 40 anos ficou soterrado. Foi retirado pelos bombeiros com vida. Estava consciente no momento do resgate e já foi encaminhado para o hospital.



Os bombeiros confirmaram que tem ferimentos, mas sem adiantar qual a gravidade.



Além deste trabalhador encontrava-se na obra um outro, com sessenta e seis anos que também já está a receber tratamento hospitalar.



O local já foi vedado. Vão agora ser investigadas as causas desta derrocada.



O alerta para este acidente foi dado por volta das dezasseis horas.



Uma hora e meia depois foram dados por encerrados os trabalhos de resgate dos trabalhadores com sucesso.