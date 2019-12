Resgatados nos Açores dois tripulantes de veleiro francês naufragado

Segundo uma nota de imprensa do gabinete de comunicação FAP, uma aeronave da Base Aérea N.º 11, em Beja, que se deslocou para a zona onde tinha sido reportado o alerta da embarcação, encontrou o veleiro "submerso, apenas com a proa à superfície, com dois tripulantes na água, agarrados ao casco".

Os náufragos, que apresentavam sinais de hipotermia, foram resgatados por um helicóptero EH-101 Merlin, destacado na Base Aérea N.º 4 das Lajes, tendo sido transportados para o Hospital do Santo Espírito, na Ilha Terceira.

De acordo com a Força Aérea as condições meteorológicas no local "eram muito adversas, com ondas de nove metros, tendo os náufragos sido localizados após o lançamento de `flares`, um tipo de pirotecnia que produz uma luz brilhante ou um calor intenso sem explosão usada em situações de emergência.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todas as ilhas dos Açores sob aviso laranja até às 18:00 de hoje (hora local, mais uma em Lisboa), devido às previsões de vento forte, com rajadas até 130 km/hora do quadrante oeste e agitação marítima, com ondas de altura significativa entre seis a nove metros de oeste/noroeste.

A rajada máxima registada esta madrugada ocorreu em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, com 102,6 km/hora, às 6:50.