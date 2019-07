Residência Universitária da Ajuda alivia falta de alojamento

Foto: Universidade de Lisboa

Perante uma situação que o reitor da Universidade de Lisboa considera de "alarme", António Cruz Serra diz que é preciso criar mais camas na capital.



Para já, numa primeira fase, a Residência Universitária da Ajuda vai alojar 186 estudantes, que dependendo de vários factores poderão pagar entre 76 euros e 220 euros por mês.





O edificio tem vários quartos, individuais e duplos, cozinhas, casas de banho, apartamentos para investigadores e ainda espaços de estudo e de convívio. Tudo está dividido por pisos e organizado por cores (azul, laranja e vermelho).



Houve uma grande preocupação em respeitar o orçamento





Quase oito milhões de euros





Esta primeira fase teve um custo de 4 milhões e 600 mil euros. A segunda fase será de construção mais rápida, diz o reitor da Universidade de Lisboa, já que muitos equipamentos como áreas técnicas já estão concluídos, ainda assim, o valor deve ficar acima dos 3 milhões.

Neste edifício, que forma um L, houve uma grande preocupação com o orçamento. A arquitecta Cristina Veríssimo contou à jornalista da Antena 1, Marta Pacheco, que foi necessário ter muita contenção e deu exemplos ao longo de uma visita a este novo espaço. Nas escadas, as infra-estruturas ficaram à vista assim como o betão e os tijolos que, acabaram por ser pintados. Nos corredores, as calhas dos cabos não foram tapadas ficaram suspensas nos tectos. É uma forma, explicou, de poupar e de tornar a manutenção também mais simples e menos dispendiosa.Esse acrescento será mais edifico tipo L, que vai fechar um quadrado com um pátio no meio.A obra deve estar concluída no início de 2021 e ter capacidade, no fim, para 300 estudantes.Entrevistado pela Antena 1, António Cruz Serra diz que a Residência Universitária da Ajuda não vem resolver o problema do alojamento de estudantes em Lisboa, mas diz que está a ser feita uma grande aposta para aumentar o número de camas na capital. António Cruz Serra diz que essa é a única saída para este problema, uma vez que só assim, será possível regular os preços praticados.Dados relativos a 2018, dão conta de que a renda média de um quarto em Lisboa situava-se nos 485 euros.