Residências universitárias. Rui Moreira preocupado com desproporções

Há “desproporções” na distribuição de camas para universitários entre Lisboa e Porto que “não se compreendem”, afirmou o autarca da Invicta, ouvido pelos jornalistas à margem da entrega da Medalha de Mérito Cultural ao poeta Fernando Echeverría, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett.O plano para o aumento do número de camas para estudantes passa pelo aproveitamento de palácios, conventos e de instalações do Ministério da Educação na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa.





“Com certeza não deixaremos de fazer chegar ao Governo a nossa preocupação, se se verificar esta assintonia e esta distorção relativamente à Universidade do Porto, à academia do Porto, que é uma das maiores do país”, afiançou Rui Moreira, que manifestou ainda a intenção de contactar, além da Universidade do Porto, o Politécnico e a Federação Académica locais.



“Temos vindo a falar com estes três parceiros relativamente à questão das residências universitárias, aliás prevemos em Serpa Pinto, no quartel de Monte Pedral, dedicar o edifício frontal a residência universitária e pretendemo-lo fazer com um destes parceiros ou com os três. Isso será anunciado nos próximos dias, mas aí estamos apenas a falar em 100 quartos, e é bom referir que isto é um edifício que é da câmara, não é um edifício do Estado”, enfatizou o presidente da Câmara.



Moreira lamenta que se tenha “assistido nos últimos tempos à venda sucessiva de património do Estado na cidade do Porto”, apontando como exemplo a alienação do Quartel de São Brás.



Foi publicado esta terça-feira, em Diário da República, o decreto-lei que enquadra o plano de aumento do número de camas para estudantes do Ensino Superior em Portugal.O aumento é de 80 por cento numa fase inicial, ou seja, perto de 12 mil camas; serão também requalificados alojamentos já disponíveis com cerca de três mil camas.O diploma foi aprovado a 20 de dezembro e promulgado pelo Presidente da República a 20 de fevereiro. Entra em vigor na quarta-feira.O plano visa duplicar, em dez anos, a oferta de alojamento, para um total de 15 mil camas. Na primeira fase, serão construídos ou requalificados mais de 250 imóveis. Para a Área Metropolitana de Lisboa estão reservadas 6.927 camas e para o Norte 1.650.O decreto-lei estabelece três modalidades para a criação de alojamento, uma das quais a reabilitação de imóveis por afetação ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE). Estão já identificadas dezenas de imóveis em 18 concelhos, que significam um acréscimo de quatro mil camas.“Parte minoritária” dos imóveis, estipula o diploma, pode todavia ser destinada a outras finalidades, tendo em vista “assegurar a viabilidade financeira do investimento do FNRE.Ainda de acordo com a lei, as próprias instituições universitárias podem reabilitar, alargar, construir ou reconstruir edifícios para alojar estudantes. O que pode acontecer em colaboração com entidades públicas ou privadas.