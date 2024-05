Resolvidos problemas informáticos no controlo de fronteiras por falta de climatização

No domingo, foram detetadas perturbações devido a uma falha na climatização dos servidores informáticos, algo que parece estar resolvido, refere a estrutura sindical.





A informação foi revelada através de um comunicado, partilhado durante a noite pelo gabinete do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, depois de as autoridades de fronteira, como a GNR e a PSP, terem identificado falhas no uso do sistema de controlo de fronteiras.