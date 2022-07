Responsáveis da ANA respondem por caos nos aeroportos

Em causa está a classificação do "site" alemão AirHelp, que se dedica à defesa dos passageiros aéreos, e divulga anualmente um ranking mundial dos aeroportos, no qual o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, surge na 132.ª posição, com uma avaliação geral de 5.76 em 10 pontos, entre os 132 aeroportos avaliados, ou seja, em último lugar.Já o Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, aparece como o oitavo pior, com uma pontuação geral de 6.46.Como parâmetros avaliados estão, entre outros, os atrasos nas partidas e chegadas, a qualidade do serviço e os espaços comerciais e de alimentação.”, lê-se no requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, que entende ser “”.