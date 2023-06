Responsáveis por alojamento local acusam PS de querer acabar com setor

Eduardo Miranda, representante da associação, revela estar incrédulo com a noticias avançada esta quinta-feira pela imprensa e acusa os deputados de alterações profundas à última hora.A associação do alojamento local vai agora analisar as propostas de alteração avançadas pelo PS para decidir se recorre aos tribunais.O presidente da Confederação Portuguesa dos Proprietários, Menezes Leitão, concorda e acrescenta que falta coragem ao PS para assumir que o quer é mesmo matar o alojamento local.