Responsável no Vaticano pela Proteção de Menores abre encontro de leigos em Almada

Sean O’Malley tem sido uma das principais vozes dentro da Igreja Católica no combate aos abusos sexuais no seio da instituição e é aguardada com expectativa a comunicação que vai fazer neste evento, tendo em conta a recente decisão da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) de constituir uma comissão independente para investigar os casos de abuso sexual.



Na quinta-feira, em Roma, durante a Jornada de Proteção às Crianças Contra os Abusos Sexuais, O’Malley defendeu a necessidade de os casos de abusos sexuais de menores na Igreja serem objeto de “uma investigação independente” e de “uma ação informada”. Nesse processo, a Igreja deve “aprender com os avanços da sociedade civil e do mundo académico em termos de modelos de pesquisa científica”, disse o cardeal, citado pelo jornal digital 7Margens.



A iniciativa Praça Central vai refletir, durante o dia, sobre o tema geral “A difícil arte da amizade social. Como é importante sonhar juntos!”.



Este evento é um “encontro aberto a todos e que convoca mulheres e homens para um dia de diálogo sobre política, cidadania e cultura”, afirma a organização, adiantando que o programa começa com uma sessão plenária, abordando a difícil arte da amizade social, bem como a sua construção nas dimensões da política e cidadania.



Durante a tarde terão lugar ateliês, conversas, testemunhos e debates sobre Cidadania, Política, Cultura e Diálogo, dividindo-se os trabalhos por diversos espaços da cidade de Almada, como a Academia Almadense, o Externato Frei Luís de Sousa, Seminário de S. Paulo e Salão Paroquial.



Ao longo do dia, passarão pelos vários painéis figuras como Manuel Carvalho da Silva (ex-líder da CGTP), Rita Valadas (presidente da Cáritas), Isabel Jonet (presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome), os políticos António Capucho ou Pedro Mota Soares, Fernando Soares Loja (membro da Comissão da Liberdade Religiosa) ou Carlos Silva (líder da UGT).