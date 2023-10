O homem foi detetado em situação ilegal pelo SEF em 2015. Estaria a trabalhar numa quinta em Pinhel. Segundo o jornal Expresso, o SEF quis proceder à detenção do tunisino e expulsá-lo do país, mas um juíz decidiu aplicar-lhe a medida de coação mais ligeira. Ficou em liberdade com TIR e pouco depois desapareceu do radar das autoridades.