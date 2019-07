Ressonar impede reparação das vias aéreas

Phil Noble - Reuters

Tanto as pessoas que ressonam como as que sofrem de apneia do sono apresentam lesões neuromusculares. A conclusão é de um estudo de uma universidade suíça.



No Bom Dia Portugal, o otorrinolaringologista Rudolfo Montemor explicou as características de quem sofre destas patologias e as consequências que daí advêm, quando se desvaloriza a seriedade da situação.