Restabelecido trânsito na A41 em Alfena sentido Maia-Valongo três horas após colisão

Lusa13 Mai, 2019, 14:19 | País

De acordo com fonte do Destacamento de Trânsito da GNR do Porto, o acidente que determinou o corte de trânsito ocorreu pelas 10h20 ao quilómetro 14,600, no sentido oeste-este.

Da colisão resultaram três feridos, considerados ligeiros, que foram transportados ao hospital, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A A41 é também conhecida por Circular Regional Exterior do Porto (CREP), ligando Matosinhos a Espinho.

De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, para o local foram mobilizados oito homens e quatro viaturas de socorro.