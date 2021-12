Restaurantes fecham em protesto

A Associação Nacional de Restaurantes revela que "centenas" de associados decidiram não abrir no Natal e no Ano Novo, em protesto contra as medidas de contenção da pandemia ontem anunciadas pelo governo. Daniel Serra, presidente da PROVAR, diz à Antena1 que perante os novos contrangimentos, não compensa manter a atividade durante esse período.