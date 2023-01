Restrições a voos da China. Ministro da Saúde diz que operação correu "manifestamente bem"

Segundo a RTP apurou, dos 82 passageiros provenientes do voo da China que aterrou esta manhã no aeroporto de Lisboa, 65 foram sujeitos a teste.



O ministro da Saúde explica que o que está em causa com esta medida "não é criar nenhum alarmismo, mas termos informação que nos permita com toda a segurança guiarmos os passos que vêm a seguir, porque não podemos ter total confiança na informação que nos é dada pelas autoridades chinesas".



Manuel Pizarro diz que a situação "não é preocupante, mas merece atenção", destacando que existe uma elevada taxa de vacinação em Portugal.



O ministro da Saúde adiantou ainda que considera que não serão necessárias mais medidas a curto prazo.