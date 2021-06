Restrições de circulação fora de Lisboa causam corrida aos testes

O concelho de Lisboa, que recua no desconfinamento, tem uma incidência acumulada a 14 dias de 438 casos, ou seja, já próximo do limite dos 480 que obriga a novas medidas restritivas.



A região mais alargada de Lisboa e Vale do Tejo tem hoje mais de 1000 novas infeções, 1.049, o que representa 65% do total nacional do dia.



O número total de novos casos nas últimas 24 horas no país é de 1.604. Morreram duas pessoas, ambas na região de Lisboa. Os internamentos aumentaram nas últimas 24 horas para 431, mais 4 do que na véspera. Em cuidados intensivos estão 108 doentes covid, mais dois.