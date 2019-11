Retirada de resíduos de São Pedro da Cova pode avançar no próximo ano

A retirada dos resíduos industriais perigosos depositados em São Pedro da Cova, em Gondomar, pode avançar no início do próximo ano, estando "desbloqueada pelo tribunal", avançou hoje à Lusa fonte oficial do Ministério do Ambiente e Ação Climática.