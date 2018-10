Retomada circulação de comboios na Linha de Cascais

Lusa22 Out, 2018, 10:58 | País

Segundo disse a Lusa fonte da CP, o acidente que obrigou a interromper a circulação ocorreu entre as estações de Cascais e S. Pedro.

Contactada pela Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médico (INEM) esclareceu que o acidente ocorreu a 700 metros da estação do Estoril, no sentido Cascais-Lisboa, e que a vítima mortal é uma senhora de 59 anos.

No local estiveram os bombeiros do Estoril e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.