Retomada circulação ferroviária na Linha de Cascais após atropelamento

Uma pessoa morreu hoje depois de ter sido atropelada junto à estação ferroviária de Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa, obrigando à interrupção da circulação de comboios.

"O atropelamento ocorreu na zona de Paço de Arcos. Há uma vítima do sexo masculino. Desconhecemos a idade", disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

O alerta para o atropelamento foi dado às 05:56, segundo a mesma fonte.

No local estiveram 13 operacionais dos Bombeiros de Paço de Arcos, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e Infraestruturas de Portugal, com o apoio de cinco veículos.