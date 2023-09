Retomada circulação na Linha do Norte após atropelamento em Vila Franca de Xira

A fonte da Comboios de Portugal adiantou, perto das 11:00, que a situação deverá "ficar normalizada no decorrer da próxima hora".

A mesma fonte disse que a circulação esteve interrompida entre as estações de Alhandra e Castanheira do Ribatejo devido ao atropelamento mortal de uma mulher na estação de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa.

Fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa tinha dito anteriormente à Lusa que a vítima mortal é uma mulher.

No estiveram 12 operacionais, nomeadamente elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, do Instituto Nacional e Emergência Médica (INEM), da PSP e da Infraestruturas de Portugal (IP), com o apoio de cinco veículos.