Retomadas buscas para encontrar criança desaparecida ontem, no rio Tejo

Prosseguem esta manhã as buscas para encontrar um rapaz de 13 anos no Rio Tejo. Deixou de ser visto quando saltou de um pontão na praia de Ponta dos Corvos no Seixal. As buscas para encontrar o corpo foram retomadas às 7h da manhã.