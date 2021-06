Reunião do G7 é ponto de viragem

O acesso às vacinas contra a Covid-19 e a recuperação da pandemia são os temas no topo da agenda da Cimeira do G7 que começa hoje na Cornualha, no sudoeste da Inglaterra. É o primeiro encontro presencial entre os líderes dos países membros do G7 e é considerado um momento determinante. Na análise do comentador de Política Internacional da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, esta cimeira é um ponto de viragem.