Reunião emergência. Direção do SNS encontra-se este sábado com todos os hospitais

O objetivo é elaborar um plano de assistência que garanta o funcionamento da rede.O encontro vai decorrer esta manhã, no Porto, nas instalações provisórias da Direção Executiva do SNS, na antiga ala pediátrica do Hospital de S.João.Vão realizar-se quatro reuniões. A primeira será presencial, com os Administradores e Direções dos Hospitais do Norte e alguns do Centro.Durante a tarde, o encontro será com os Administradores dos Hospitais de Lisboa e Vale do Tejo e sul do país.

O Movimento dos Médicos em Luta revela que há, pelo menos, 27 Hospitais que estão a ser afetados por constrangimentos, oito dos quais com escusa total dos médicos em fazerem mais extraordinárias.





O encontro foi marcado depois de o Santa Maria ter dado uma conferência de imprensa a avisar que accionou o plano de contingência e que só vai receber doentes que cheguem já referenciados para a urgência.