Reunião entre Governo e médicos termina sem luz verde para a tutela

Serão %u201Cgreves parciais%u201D, para evitar %u201Cque as pessoas sejam afetadas a nível nacional%u201D, pela forma de luta %u201Cpara a qual fomos empurrados%u201D, frisou.A proposta salarial avançada pelo ministro da Saúde, foi %u201Cclaramente insuficiente%u201D, explicou Roque da Cunha à RTP e %u201Cnão vai permitir fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde%u201D.Roque da Cunha considerou que a saída dos médicos do SNS irá continuar a obrigar os portugueses %u201Cpara além dos impostos que pagam, a continuar a fazer seguros de saúde%u201D e a alimentar o setor privado %u201Cque está a fazer o seu papel%u201D.O SIM deixou %u201Cum apelo%u201D ao primeiro-ministro e ao ministro das Finanças, para que %u201Ccriem condições%u201D junto do ministro da Saúde para que os portugueses tenham um SNS %u201Cuniversal e tendencialmente gratuito%u201D. Este não é possível %u201Cse não houver investimento%u201D, considerou Roque da Cunha.Levar a bom porto o plano do Governo para uma %u201Cdedicação plena%u201D por parte dos médicos ao Serviço Nacional de Saúde, implica por seu lado que a proposta tenha de se %u201Crobustecer%u201D e não fazer %u201Ctantas exigências que as pessoas não possam aderir%u201D, considerou ainda o representante sindical.A posição do SIM deverá ser replicada por outros sindicatos.Antes do encontro com a tutela, a presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e Sá, ia "com uma expectativa muito baixa".A FNAM veio %u201Ddenunciar uma vez mais a falta de vontade política deste Governo", que "tem tido um enorme radicalismo, uma persistência em não querer resolver o problema dos médicos e do Serviço Nacional de Saúde", declarou à RTP.Joana Bordalo e Sá disse ser "seguramente muito difícil" chegar a um acordo numa a reunião para a qual não foi estabelecida "nem ordem de trabalhos, nem documentos, quando se tinham comprometido a enviar".A Federação Nacional dos Médicos garantiu que não irá prescindir de "lutar por melhores condições de trabalho" nem da reposição das 35 horas de trabalho semanal, assim como um aumento salarial transversal a todos os médicos.