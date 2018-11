Foto: RTP

Revisores e funcionários das bilheteiras manifestam-se junto à sede da CP





Meia centena de trabalhadores da empresa Comboios de Portugal estão a manifestar-se em frente à sede da transportadora, em Lisboa.



Os trabalhadores, revisores e funcionários das bilheteiras reivindicam mais pessoal, bem como a manutenção dos equipamentos circulantes.



De acordo com o sindicalista Luís Bravo, em setembro do ano passado, foi prometida a entrada de 88 novas contratações, e até agora ninguém entrou.



Estes trabalhadores pretendem esta quarta-feira entregar um documento com as reivindicações e caso nada avance ponderam realizar greve.