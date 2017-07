Ricardo Tavares é o novo candidato do PSD em Oliveira de Azeméis

Lusa 07 Jul, 2017, 10:16 | País

A decisão foi tomada quinta-feira, à noite, em reunião da estrutura social-democrata local.

"Ouvimos as bases do partido e recorremos àquele que mais garantias nos dá ao nível das competências, não só pelo conhecimento profundo da realidade do concelho, mas também por aquilo de que já demonstrou ser capaz", declarou à Lusa o atual líder local do PSD, José Campos.

"Ricardo Tavares é um homem que escuta, um homem que procura consensos, mas que não fica refém de interesses e decide quando tem que decidir", acrescenta.

O novo candidato, por sua vez, mostra-se "grato" por merecer a confiança do partido "num momento particularmente difícil" da vida política local, e realça a "unidade" gerada na estrutura concelhia social-democrata na sequência do referido processo judicial.

"Sinto, junto dos militantes, que eles estão mais unidos do que nunca para vencer o desafio autárquico que se avizinha", explica Ricardo Tavares.

"Temos imenso orgulho no trabalho que temos desenvolvido [no Executivo camarário] porque Oliveira de Azeméis é hoje um concelho dos mais respeitados no país e quero aproveitar isso para fazer mais pelos oliveirenses", afirma o candidato.

Com 46 anos de idade e natural do município, Ricardo Tavares é licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e mestre em Direito Administrativo pela instituição congénere da Universidade do Porto.

Depois de ter liderado a bancada do PSD na Assembleia Municipal de Oliveira de Azeméis e presidido também à concelhia do partido durante três mandatos, foi eleito vereador da Câmara em 2005.

No mandato seguinte já assumia a vice-presidência da autarquia, pelo que desde 2009 vem tutelando as áreas do urbanismo, obras particulares, obras municipais, trânsito, transportes e energia.

Ao nível empresarial, Ricardo Tavares preside à assembleia-geral do PERM - Parque Empresarial de Recuperação de Materiais e, em contexto associativo, destacam-se as suas atuais funções na presidência das assembleias-gerais do Lar Pinto de Carvalho e da Associação de Patinagem de Aveiro.

Neste distrito assume ainda a vice-presidência do Conselho de Justiça da Associação de Futebol.