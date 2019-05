Rio acusa Governo de fazer golpe de teatro

RTP03 Mai, 2019, 12:35 / atualizado em 03 Mai, 2019, 12:53 | País

Rui Rio garante que o PSD "não votará nada que seja diferente daquilo que sempre disse", que o tempo de serviço deve contar na totalidade, cabendo ao governo negociar com os professores o tempo e o modo como isso será feito."Não tenho duas caras, nem ando aqui a brincar com isto", assegurou.











"Impacto orçamental, quando? Este ano? Não. Para o ano? Se o Governo quiser. Daqui por dois anos? Se o Governo quiser, seja quem for o Governo. O Governo está a mentir!", argumentou Rui Rio.







Rui Rio reforçou por diversas vezes a ideia de um "golpe de teatro", acrescentando que mesmo que o Governo caísse, isso não teria qualquer efeito prático, já que as eleições estão marcadas para outubro. Ou seja, a demissão do Governo apenas significaria que as eleições poderiam ser em "agosto ou setembro. É a mesma coisa", garante Rio.