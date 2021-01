Rio aprova estado de emergência mas pede ajustamentos

Nós temos votado a favor do estado de emergência, e continuaremos a votar por uma razão muito simples", disse Rio, na noite de terça-feira, numa sessão "online" sobre os desafios de 2021, organizada pela JSD.O líder do PSD explicou que "" em termos partidáriosdefende que essaNa ótica de Rio, "o país precisa da legislação do estado de emergência para o Governo poder tomar as medidas de combate à pandemia", porque esse é "o primeiro objetivo do país neste momento"."Aqui não há abstenções, é um voto a favor. Comprometo-me com uma coisa que o país precisa, não ando cá a esconder-me para depois dizer (que) concordo com isto e discordo daquilo", afirmou igualmente, na véspera da votação de uma nova renovação do estado de emergência, proposta pelo Presidente da República.





As afinações necessárias







Ainda assim, o presidente do PSD considerou que "", nomeadamente, o que, por exemplo, nos estabelecimentos comerciais."Essa afinação tem de ser feita, não para as pessoas ficarem menos saturadas, infelizmente não pode ser esse o objetivo, tomáramos nós, mas para não haver é tantas aglomerações, para conseguirmos aquilo que se pretende conseguir", ressalvou.No que toca às mortes que não estão associadas à covid-19, Rui Rio apontou que "derivam muito da fraca resposta do Serviço Nacional de Saúde" e lamentou que não tenham sido realizadas nos hospitais públicos "milhões de consultas e milhares de cirurgias", salientando que este é um assunto "do mais sério que pode haver".c/Lusa