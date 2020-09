Rio critica Governo por atraso na chegada do plano de contingência das escolas

A uma semana do arranque do ano letivo Rui Rio visitou uma escola em Vila do Conde. Durante a deslocação à Secundária Dom Afonso Sanches quis perceber de que forma estão a ser implementadas as medidas de combate à pandemia. Rui Rio alertou ainda o Governo para três questões que ainda estão por resolver, a falta de pessoal e de computadores nas escolas e a questão dos transportes públicos.