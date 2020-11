Rio critica prepotência do PCP e acusa Governo de cobardia

"Acho absolutamente lamentável esta atitude prepotente do Partido Comunista", afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração, no Porto, da campanha de `outdoors` que evoca os 40 anos da morte de Francisco Sá Carneiro.

O PCP iniciou hoje, em Loures, o seu XXI Congresso Nacional com metade dos delegados habituais. No total, serão cerca de 600 os congressistas - contra os 1.200 de 2016 - numa reunião que deverá confirmar a continuação de Jerónimo de Sousa como secretário-geral.

Rui Rio, que falava na mesma altura em que Jerónimo de Sousa discursava em Loures, lembrou que PS e PSD decidiram suspender os seus congressos, recusando ser um mau exemplo numa altura em que o país enfrenta uma pandemia.

"Devo dizer que nós temos o Congresso na Madeira suspenso, penso que o Partido Socialista também tem o seu congresso suspenso, já fez as suas diretas e não organizou congresso. Eu próprio gostaria de fazer um congresso do PSD para a revisão dos estatutos, eventualmente para a revisão do programa e não faço, porque acho que é o pior dos exemplos que posso dar", defendeu.

O líder social-democrata disse que só compreende a atitude do PCP porque anda há muito tempo na política e não tem ilusões.

"Eu compreendo a atitude do Partido Comunista porque eu ando cá, também na política, há muitos anos e conheço o Partido Comunista desde esse tempo [19]74, [19]75, [19]76 e não tenho ilusões sobre o que é o Partido Comunista Português", declarou.

Rio acusou ainda o Governo de cobardia por não impor as medidas que a lei permite.

"Da parte do Governo, é evidentemente uma cobardia: primeiro, não solicitar ao PC que adie e, em segundo, não tomar as medidas que a própria lei prevê que possa tomar. Pode fazer o congresso por videoconferência, a Juventude Social-Democrata fez um congresso com 500/600 pessoas por videoconferência", apontou.

E rematou, insistindo: "[o Governo] não pode proibir o congresso, agora pode determinar que o congresso, para se realizar, tem de ser por videoconferência.

Portugal contabiliza pelo menos 4.209 mortos associados à covid-19 em 280.394 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.