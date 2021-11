Rio diz que falta de informação a António Costa é "história mal contada"

Em entrevista à RTP3, na quarta-feira à noite, Rui Rio começou por dizer ser insuspeito para comentar o caso por ter "uma simpatia pessoal" pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.



"Mas estou-me a imaginar primeiro-ministro e a ler o jornal ou a ver televisão e de repente ter de telefonar ao meu ministro da Defesa", afirmou, considerando que, ao não informar António Costa, o ministro da Defesa "deixou todo o Governo mal perante o Presidente da República".



Rio disse até compreender que o ministro da Defesa não tenha informado diretamente Marcelo Rebelo de Sousa, defendendo que deveria fazê-lo "através do primeiro-ministro".



"É uma situação grave, é grave porque o Presidente da República não é informado, mas para mim é particularmente grave um primeiro-ministro ter um membro do Governo que não o informa de uma situação destas", reforçou.



Questionado sobre os pareceres jurídicos invocados por João Gomes Cravinho para essa ausência de informação, Rio respondeu: "Acho isso muito esquisito, uma história muito mal contada", admitindo que o PSD possa ainda tomar alguma iniciativa no parlamento sobre o caso.



O Presidente da República recusou na quarta-feira comentar as suas relações com o Governo depois de não ter sido informado do envolvimento de militares numa investigação judicial sobre tráfico de diamantes, ouro e droga.