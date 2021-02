Rio Douro estabilizou na Régua e previsão é para baixar durante o dia

"Estamos com um nível bastante elevado, mas não há qualquer previsão, para as próximas horas, de agravamento da situação. Pelo contrário, há previsão de redução do caudal", afirmou José Manuel Gonçalves à agência Lusa.

Esta redução servirá, explicou, para ganhar "capacidade de armazenamento" nesta albufeira, atendendo às previsões de precipitação intensa para os próximos dois dias e de aumento dos caudais do Douro e seus afluentes.

"Há aqui um trabalho que está a ser feito no sentido de ganhar capacidade de armazenamento para esse momento", apontou.

Segundo o autarca, a barragem a montante da Régua, a de Bagúste, debitava, pelas 11:00, 3.329 metros cúbicos (m3) por segundo. Às 06:00 estava a debitar a 3.859 m3 por segundo.

Na terça-feira, junto à cidade do Peso da Régua, o Douro inundou os cais fluviais da Junqueira e da Régua, nomeadamente os dois edifícios ali existentes, um bar e uma loja de artesanato, que já se encontravam fechados, e ainda a ecovia, construída junto ao rio.

A Câmara do Peso da Régua disse que acompanha, em permanência, a evolução do nível do caudal do rio, mantendo no terreno os meios de proteção e socorro à população.

Ainda no distrito de Vila Real, durante a madrugada, o rio Tâmega galgou as margens em Chaves inundando parte da ciclovia, no entanto, esta manhã, segundo a Proteção Civil Municipal, o caudal já se encontrava a baixar.

Perto do Pinhão, concelho de Alijó, mantêm-se condicionadas as estradas Nacional (EN) 322-2 e Municipal (EM) 585, onde se verificaram derrocadas, na terça-feira, provocadas pela chuva intensa.

Os troços afetados são da EN322-3, entre Vale de Mendiz e Pinhão, e a EM585, desde o cruzamento da EN 322-3 até ao hotel LBV.

O município de Alijó referiu que estão no terreno equipas a trabalhar na reposição das condições de segurança para a circulação.