Rio elege autárquicas como o maior desafio de 2021 para o PSD

Rui Rio participou na terça-feira à noite numa sessão "online" sobre os desafios de 2021, organizada pela Juventude Social Democrata, onde falou sobre os desafios para o país mas também para o partido.



"O grande desafio partidário de 2021, e é mesmo um desafio muito, muito grande, são as autárquicas", que "são muito importantes para o futuro do PSD e do regime em Portugal", salientou, justificando que "o que determina em primeiro lugar a implantação de um partido na sociedade são as autárquicas".



Atendendo aos "dois desastres eleitorais" de 2013 e 2017, que fizeram com que a implantação autárquica do PSD caísse "brutalmente", o presidente do PSD sublinhou que o objetivo é "subir fortemente quer em presidentes de câmara, quer fundamentalmente em número de eleitos", especialmente vereadores.



Para Rio, as eleições autárquicas são "um desafio vital", pelo que "é muito importante que o PSD suba substancialmente".



"O que está em causa em 2021 é nós tentarmos ganhar o Porto, Lisboa, Gaia, tudo, tentarmos ganhar com certeza, mas o mais importante é nós reforçarmos fortemente a nossa implantação", acrescentou.



Apontando que "é quase impossível corrigir numa eleição" a trajetória de resultados anterior, o presidente do PSD estimou que será necessário o PSD ganhar "à volta de 40 câmaras ao PS" para ser o partido mais votado, o que considerou "muito difícil".



Rio disse ainda que vai "intervir diretamente em muito poucas circunstâncias" na escolha dos candidatos e realçou que, pela primeira vez, o PSD vai disputar eleições autárquicas tendo como presidente um antigo "autarca significativo" que o foi "durante muito tempo".



Questionado por um dirigente da JSD sobre uma aposta nos mais jovens nas listas autárquicas, como um projeto a longo prazo, o líder social-democrata defendeu que, nas autarquias onde não existirem "possibilidades rigorosamente nenhumas de ganhar, a aposta mais inteligente a fazer é apostar nas eleições de 2025", um "princípio que já foi seguido no passado".



Instando pelo presidente da JSD, Alexandre Poço, a revelar o nome de alguns dos candidatos autárquicos, Rui Rio adiantou que Ricardo Rio será recandidato a mais um mandato enquanto presidente da Câmara Municipal de Braga.



c/Lusa